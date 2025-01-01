Меню
Постер фильма Колония Земля
О фильме

Пират с Марса выживает в крушении своего корабля и приходит в себя на Земле. Вместо развитой цивилизации его встречает группа повстанцев, для которых он становится последней надеждой на спасение. Марсианин Сайлас вместе с небольшой командой отправляется на Землю с разведывательной миссией. Корабль перехватывают Изгои, представители суровой цивилизации с Луны, и уничтожают его. Сайлас оказывается единственным выжившим и приходит в себя на Земле, потеряв память. Его встречает компания повстанцев, которые противостоят Изгоям и отчаянно борются за выживание.

Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2023
Производство Bland Productions, Colonials Film
Другие названия
Colonials
Режиссер
Джо Блэнд
Andrew Balek
В ролях
Дэниэл Робак
Дэниэл Робак
Jeremy John Wells
Cass Huckabay
Greg Kriek
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

2.5
Оцените 10 голосов
2.5 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

