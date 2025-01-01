Пират с Марса выживает в крушении своего корабля и приходит в себя на Земле. Вместо развитой цивилизации его встречает группа повстанцев, для которых он становится последней надеждой на спасение. Марсианин Сайлас вместе с небольшой командой отправляется на Землю с разведывательной миссией. Корабль перехватывают Изгои, представители суровой цивилизации с Луны, и уничтожают его. Сайлас оказывается единственным выжившим и приходит в себя на Земле, потеряв память. Его встречает компания повстанцев, которые противостоят Изгоям и отчаянно борются за выживание.