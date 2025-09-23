Меню
Постер фильма TheatreHD: Черняков. Тристан и Изольда
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Черняков. Тристан и Изольда

TheatreHD: Черняков. Тристан и Изольда

Tcherniakov: Tristan und Isolde 18+
О фильме

Психологически точное и поразительно актуальное прочтение Черняковым одного из самых популярных рыцарских романов. Особенностью всех постановок Дмитрия Чернякова является дотошный, всегда новый нарратив. Костюмы Елены Зайцевой и собственные декорации Чернякова — замечательная концепция, которая придает всему произведению, не мистический смысл Вагнера, но совершенно новый посыл. В первом акте не «гордое судно с высокими бортами», а роскошная суперъяхта; во втором — лесная тема в югендстиле, символ непривлекательного пресыщенного существования; третий акт возвращает Тристана, постаревшего, но не повзрослевшего обеспеченного юнца в домашнюю зону комфорта. Тристан Андреаса Шагера — придворный, высокомерный, говорливый, поверхностный человек, двуличный манипулятор, который может вытащить из кармана свое предложение о самоубийстве, написанное заранее. «Держитесь от него подальше», — советует более разумная спутница Изольды Брангена (Екатерина Губанова). Хотя умирает Тристан, нет сомнений, что жертвой здесь является Изольда, великолепно сыгранная Аней Кампе, демонстрирующей выдающиеся вокальные данные и яростную самоотдачу, — сложная фигура, контролируемая и доведенная до безумия. А знаменитейший Даниэль Баренбойм, давний партнер Чернякова, чувствует режиссерский замысел без слов — его гибкая, тонко скрученная музыкальная нить отражает все тайные движения и мысли постановки. Если попробовать отыскать ключевое произведение в карьере Даниэля Баренбойма как дирижера, это, вероятно, окажется «Тристан и Изольда» Вагнера. От Байройта до Берлина, в Милане и Нью-Йорке выдающийся дирижер на протяжении более 35 лет изучал и разгадывал тайны вагнеровского шедевра, даже написал об этом книгу. В оркестровой яме обновленной Берлинской государственной оперы и во главе оркестра Берлинской государственной капеллы он в очередной раз творит волшебство. Дмитрий Черняков, для которого эта опера не нова (он уже ставил ее в Мариинском театре в 2005 году), исследует психологические аспекты этой драмы и старается показать мифологических героев как можно более близкими современной аудитории. Таким образом «Тристан» — пожалуй, наиболее интересная и загадочная среди всех работ Вагнера, — предстает еще более глубоким и реалистичным произведением. Третье действие, где обреченная любовь Тристана и Изольды завершается трагедией, поражает своей гениальной простотой, а знаменитая ария «Liebestod», в которой Изольда прощается с погибшим возлюбленным, достигает невероятных высот эмоциональности и выразительности. Ответственная работа с солистами и тонкая световая режиссура Глеба Фильштинского вновь позволили Чернякову создать выразительные визуальные образы, которые эффектно резонируют с роскошной и богатой музыкой оперы. Дополняют высококлассный творческий ансамбль лучшие специалисты по Вагнеру, каких могла пригласить Берлинская опера: Тристан — Андреас Шагер, уже блестяще исполнивший Парсифаля и регулярный участник фестиваля в Байройте; Аня Кампе — незабываемая Изольда и Екатерина Губанова — превосходная Брангена.

Страна Германия
Продолжительность 4 часа 27 минут
Год выпуска 2018
Режиссер
Дмитрий Черняков
В ролях
Аня Кампе
Стивен Миллинг
Екатерина Губанова
Стефан Рюгамер
Даниэль Баренбойм
Рейтинг фильма

0.0
Кинозал ГУМа
19:00 от 2500 ₽
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
19:00 от 2500 ₽
«Можно обойтись без лишения свободы»: адвокат объяснил, что ждет пойманную с «запрещенкой» звезду «Холопа-2»
