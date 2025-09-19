Виктория Исакова и Вера Алентова в «несмешной комедии» XVIII века со сцены Театра Пушкина. Стильная постановка Евгения Писарева о том, как сложно отличить настоящее чувство от искусной подделки. Хотя изящный сюжет этой комедии французский драматург Мариво придумал еще в XVIII веке, он по-прежнему актуален. В дом богатой вдовы Араминты поступает на службу молодой адвокат Дорант — он беден, но хорош собой и решительно настроен завоевать сердце женщины. Дядя Доранта, не подозревающий о желаниях юноши, хочет женить его на другой девушке. А мать Араминты мечтает выдать дочь за аристократа. Что движет героями — корысть или искренние чувства? И сможет ли любовь распутать клубок неловких недоразумений, смешной путаницы и ложных признаний?..