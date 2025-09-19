Меню
TheatreHD: Ложные признания
Билеты от 700 ₽
TheatreHD: Ложные признания

TheatreHD: Ложные признания

False confessions 18+
Билеты от 700 ₽

О фильме

Виктория Исакова и Вера Алентова в «несмешной комедии» XVIII века со сцены Театра Пушкина. Стильная постановка Евгения Писарева о том, как сложно отличить настоящее чувство от искусной подделки. Хотя изящный сюжет этой комедии французский драматург Мариво придумал еще в XVIII веке, он по-прежнему актуален. В дом богатой вдовы Араминты поступает на службу молодой адвокат Дорант — он беден, но хорош собой и решительно настроен завоевать сердце женщины. Дядя Доранта, не подозревающий о желаниях юноши, хочет женить его на другой девушке. А мать Араминты мечтает выдать дочь за аристократа. Что движет героями — корысть или искренние чувства? И сможет ли любовь распутать клубок неловких недоразумений, смешной путаницы и ложных признаний?..

Страна Россия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2020
Режиссер
Евгений Писарев
В ролях
Виктория Исакова
Виктория Исакова
Борис Дьяченко
Анна Бегунова
Анна Бегунова
Вера Алентова
Вера Алентова
Андрей Заводюк
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
19:30 от 770 ₽
Формула Кино ЦДМ
19:30 от 700 ₽
Кадры из фильма

«TheatreHD: Ложные признания» в кинотеатрах

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
