О фильме
Расписание
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
Пойду
0
Не пойду
0
Киноафиша
Фильмы
Хлоя Эйлинг: Мое невероятное похищение
Хлоя Эйлинг: Мое невероятное похищение
Chloe Ayling: My Unbelievable Kidnapping
Напомним о выходе в прокат
документальный
Пойду
0
Не пойду
0
Страна
США
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
25 сентября 2025
Премьера в мире
25 сентября 2025
Другие названия
Chloe Ayling: My Unbelievable Kidnapping
Режиссер
Miles Blayden-Ryall
Stuart Bernard
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.2
Оцените
10
голосов
6.2
IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
