Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Дөөпараз
1 постер
Пойду 0
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы Дөөпараз

Дөөпараз

Дөөпараз 12+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 0
Не пойду 0

О фильме

Дөөпараз — молодой парень с юга страны, простой и чистосердечный. Его мечта — не слава и не богатство, а любовь и крепкая семья. Переехав в Бишкек, он знакомится с весёлым и эксцентричным Өсөром. Вместе они оказываются в водовороте смешных, опасных и неожиданных ситуаций: городские схемы, работа на богатую семью, испытания дружбы и собственных принципов. Судьба сводит Дөпараза с Мээрим — дочерью состоятельной семьи. Их разделяют разные миры, но борьба за любовь и путь взросления помогают герою найти своё счастье.

Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 4 сентября 2025
Дата выхода
4 сентября 2025 Кыргызстан 12+
Режиссер
Нурланбек Камчыбеков
В ролях
Эмил Токтошев
Баяман Алмазбеков
Болот Тентимышов
Аскат Сулайманов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
О 4 сезоне «Зимородка» ничего не слышно, но мы можем вспомнить, чем закончился 3-ий — финал полон тайн и недосказанностей
«Это совершенно нереально»: гонщики посмотрели F1 с Брэдом Питтом и ужаснулись
«Стал играть фрика»: Шилов из «Ментовских войн» назвал сезон, после которого сериал испортился
За 30+ лет многие слышали про «Акиру»: но кто это такой знают не все — кратко объяснили для тех, кто не смотрел
«Идеальное завершение»: на последнюю часть «Заклятия» точно стоит сходить в кино — зрители в зале визжали от страха
Долгожданный спин-офф «Офиса» стартовал с 85% свежести: сериал критикуют и хвалят одновременно — разбираемся, что пошло не так
Русская версия Крамера или калька с Шьямалана: хоррор с Егором Кридом, который хейтили заранее, оказался не так уж плох — смешно и страшно
«Не 10, а 100 человек на место»: ветеран боевых действий обнаружил ляп в «Слове пацана» — это вам не пластиковые окна и «Седая ночь»
Соскучились по «Шерлоку» и «Менталисту»? Этот недооцененный сериал на 8,3 балла вы могли пропустить — у героя здесь тоже есть своя фишка
Настоящие герои носят плащи, а еще пальто: вспомните 5 фильмов СССР по верхней одежде героев (тест)
Вы точно видели, но не задумывались: киноляп в «Мстителях» стал фирменной фишкой Железного человека — вырезать все было бы утомительно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше