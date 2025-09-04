Дөөпараз — молодой парень с юга страны, простой и чистосердечный. Его мечта — не слава и не богатство, а любовь и крепкая семья. Переехав в Бишкек, он знакомится с весёлым и эксцентричным Өсөром. Вместе они оказываются в водовороте смешных, опасных и неожиданных ситуаций: городские схемы, работа на богатую семью, испытания дружбы и собственных принципов. Судьба сводит Дөпараза с Мээрим — дочерью состоятельной семьи. Их разделяют разные миры, но борьба за любовь и путь взросления помогают герою найти своё счастье.
|4 сентября 2025
|Кыргызстан
|12+