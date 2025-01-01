Легенда без номера

По сюжету фильма Иван — бывшая звезда столичного футбольного клуба, а ныне ведущий забытой программы на спортивном канале. Он всё ещё считает себя кумиром, хотя коллеги едва терпят его выходки. В прямом эфире Иван оскорбляет тренера по лапте — своего бывшего одноклубника и давнего соперника. Руководство ставит ультиматум: публичные извинения или увольнение. Вместо этого Иван бросает вызов — собрать команду по лапте, войти в сезон и выиграть матч. Для этого ему предстоит не только освоить новую игру, но и научиться слышать других, верить в команду и стать настоящим тренером. Сможет ли Иван преодолеть эти трудности, или вынужден будет надеть извинительную водолазку и вернуться в телевизор? Узнаем скоро.