Qaitadan

О фильме

Городской подросток, заваливший важный экзамен, сталкивается с гневом родителей, которые решают отправить его в село к бабушке. Вместо того чтобы вернуться с ними в город, он вынужден остаться в деревне и помогать по хозяйству, пасая скот. Отчаянно мечтая сбежать обратно, герой вскоре обнаруживает, что его день начинает повторяться, как в "Дне сурка". Ситуация усложняется тем, что каждый раз в конце дня местную дамбу прорывает, и стихия сметает всё на своём пути, унося жизни всех вокруг. Понимая, что каждый новый цикл – это шанс предотвратить катастрофу и спасти близких, главный герой пытается вырваться из временной петли, найти способ спасти деревню и изменить своё отношение к жизни.

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2025
Премьера в мире 4 сентября 2025
Дата выхода
4 сентября 2025 Казахстан 14+
Режиссер
Думан Еркимбек
