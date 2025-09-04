Городской подросток, заваливший важный экзамен, сталкивается с гневом родителей, которые решают отправить его в село к бабушке. Вместо того чтобы вернуться с ними в город, он вынужден остаться в деревне и помогать по хозяйству, пасая скот. Отчаянно мечтая сбежать обратно, герой вскоре обнаруживает, что его день начинает повторяться, как в "Дне сурка". Ситуация усложняется тем, что каждый раз в конце дня местную дамбу прорывает, и стихия сметает всё на своём пути, унося жизни всех вокруг. Понимая, что каждый новый цикл – это шанс предотвратить катастрофу и спасти близких, главный герой пытается вырваться из временной петли, найти способ спасти деревню и изменить своё отношение к жизни.