Девочка Надя растет с гемангиомой — большим пятном на лице, которое делает ее изгоем в родной деревне. Между мамиными мечтами об операции, бабушкиными обрядами и насмешками сверстников девочка ищет спасение в пении в хоре и дружбе с единственным близким человеком — Юрой. Но случайность приводит их обоих к травме, и жизнь Нади меняется навсегда.



Попав в московскую клинику, она сталкивается с детьми, чьи испытания куда тяжелее ее собственных. Операция, которая должна подарить надежду, оборачивается болезненным выбором — между ожиданиями семьи, страхом быть отвергнутой и собственным правом на счастье. Финал этой истории оказывается совсем не тем, к чему готовились ее близкие…