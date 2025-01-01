Меню
Киноафиша Фильмы Бо-бо

Бо-бо

О фильме

Девочка Надя растет с гемангиомой — большим пятном на лице, которое делает ее изгоем в родной деревне. Между мамиными мечтами об операции, бабушкиными обрядами и насмешками сверстников девочка ищет спасение в пении в хоре и дружбе с единственным близким человеком — Юрой. Но случайность приводит их обоих к травме, и жизнь Нади меняется навсегда.

Попав в московскую клинику, она сталкивается с детьми, чьи испытания куда тяжелее ее собственных. Операция, которая должна подарить надежду, оборачивается болезненным выбором — между ожиданиями семьи, страхом быть отвергнутой и собственным правом на счастье. Финал этой истории оказывается совсем не тем, к чему готовились ее близкие…

Страна Россия
Год выпуска 2026
Режиссер
Анастасия Кузина
В ролях
Дарья Альхова
Александр Цыганов
Марина Лебедева
Ольга Лапшина
Сергей Колесников
Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
