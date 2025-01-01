Меню
Постер фильма The Ceremony
1 постер
Киноафиша Фильмы The Ceremony

The Ceremony

Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2024
Сборы в мире $6 429
Производство Cosmosquare Films, Strive Films
Другие названия
The Ceremony
Режиссер
Jack King
В ролях
Tudor Cucu-Dumitrescu
Эрдал Йильдиз
Mo'min Swaitat
Liam Thomas
Mustafa Husseini
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
