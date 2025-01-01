Меню
Постер фильма Взвейтесь, соколы, орлами!
Взвейтесь, соколы, орлами!

Взвейтесь, соколы, орлами!

Vzveytes, sokoly, orlami! 18+
О фильме

Три новеллы о трех поколениях династии цирковых артистов — с 1913 года и до 1970-х годов.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 1981
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Vzveytes, sokoly, orlami!, Wzbijcie sie w góre jak orly, Взвейтесь, соколы, орлами!
Режиссер
Николай Розанцев
В ролях
Иван Шабалтас
Иван Шабалтас
Svyatoslav Kopylov
Юрий Саранцев
Юрий Саранцев
Irina Kraslavskaya
Алексей Инжеватов
6.2
6.2 IMDb
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
