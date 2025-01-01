Меню
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Киноафиша
Фильмы
Взвейтесь, соколы, орлами!
Взвейтесь, соколы, орлами!
Vzveytes, sokoly, orlami!
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
О фильме
Три новеллы о трех поколениях династии цирковых артистов — с 1913 года и до 1970-х годов.
Развернуть
Страна
СССР
Продолжительность
1 час 17 минут
Год выпуска
1981
Производство
Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Vzveytes, sokoly, orlami!, Wzbijcie sie w góre jak orly, Взвейтесь, соколы, орлами!
Режиссер
Николай Розанцев
В ролях
Иван Шабалтас
Svyatoslav Kopylov
Юрий Саранцев
Irina Kraslavskaya
Алексей Инжеватов
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.2
Оцените
10
голосов
6.2
IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
