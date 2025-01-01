Общество анонимных операголиков в первой комической опере Дмитрия Чернякова на музыку Прокофьева. Они устали от оперы. Стареющая дива, певец-любитель, блогер, озлобленный критик, разочарованная поклонница Йонаса Кауфмана, который не отвечает на ее чувства, и другая пестрая компания — члены Opera Addicts Anonymous («Общества анонимных операголиков»), группы, которая обещает навсегда избавить своих участников от их дорогой и утомительной зависимости. Дмитрий Черняков трансформирует оперу в терапевтическую ролевую игру — но справится ли новейшая методика и модератор курса с любовью к опере? Фейерверк юмора, переодевания, побеги из дома, одураченные женихи и отцы — этот сюжет мы помним по старому фильму «Дуэнья» (1978). В новой реальности оперы Чернякова актерский состав блеснул особенно ярко: Виолета Урмана и Богдан Волков явно наслаждаются шансом сыграть самих себя, Аида Гарифуллина предстает в роли восторженной поклонницы, Штефан Рюгамер радует искусной игрой на кубках и неожиданным финалом, а высококлассный профессионал Андрей Жилиховский виртуозно изображает баритона-любителя. Но самая интересная игра для зрителей — искать (и найти!) в персонажах самих себя и своих друзей! «Да ведь это шампанское, из этого может выйти опера в стиле Моцарта, Россини!» — так отреагировал С.С.Прокофьев, весной 1940 года ознакомившись с либретто старинной английской комедии «Дуэнья». Его привлекли юмор, тонкий лиризм, яркие характеристики персонажей, динамичный сюжет и увлекательно разворачивающаяся цепь событий, где зрители ждут каждого сюжетного поворота с интересом и нетерпением. Емкая, остроумная и обаятельная музыка Прокофьева служит свидетельством того, насколько этот материал понравился композитору. Опера, получившая название «Обручение в монастыре», вышла веселой, поэтичной и театральной, отлично использовав богатый комический потенциал сюжета о нескольких романтических парах, которые после множества недоразумений и приключений наконец сходятся, и о хитрых манипуляторах, попадающих в собственные ловушки. Российский режиссер Дмитрий Черняков и маэстро Даниэль Баренбойм представляют на сцене Государственной оперы Унтер-ден-Линден свою версию этой легкой комической оперы Прокофьева. Режиссерское решение интерпретирует действие как собрание терапевтических сессий «Общества анонимных операголиков». За музыкальную часть отвечает Берлинская государственная капелла во главе с Даниэлем Баренбоймом и «ансамбль превосходных певцов, без исключения» (Financial Times), среди которых особенно выделяются Аида Гарифуллина, Богдан Волков и Штефан Рюгамер.