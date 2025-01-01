Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма TheatreHD: Обручение в монастыре
1 постер
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Обручение в монастыре

TheatreHD: Обручение в монастыре

16+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Общество анонимных операголиков в первой комической опере Дмитрия Чернякова на музыку Прокофьева. Они устали от оперы. Стареющая дива, певец-любитель, блогер, озлобленный критик, разочарованная поклонница Йонаса Кауфмана, который не отвечает на ее чувства, и другая пестрая компания — члены Opera Addicts Anonymous («Общества анонимных операголиков»), группы, которая обещает навсегда избавить своих участников от их дорогой и утомительной зависимости. Дмитрий Черняков трансформирует оперу в терапевтическую ролевую игру — но справится ли новейшая методика и модератор курса с любовью к опере? Фейерверк юмора, переодевания, побеги из дома, одураченные женихи и отцы — этот сюжет мы помним по старому фильму «Дуэнья» (1978). В новой реальности оперы Чернякова актерский состав блеснул особенно ярко: Виолета Урмана и Богдан Волков явно наслаждаются шансом сыграть самих себя, Аида Гарифуллина предстает в роли восторженной поклонницы, Штефан Рюгамер радует искусной игрой на кубках и неожиданным финалом, а высококлассный профессионал Андрей Жилиховский виртуозно изображает баритона-любителя. Но самая интересная игра для зрителей — искать (и найти!) в персонажах самих себя и своих друзей! «Да ведь это шампанское, из этого может выйти опера в стиле Моцарта, Россини!» — так отреагировал С.С.Прокофьев, весной 1940 года ознакомившись с либретто старинной английской комедии «Дуэнья». Его привлекли юмор, тонкий лиризм, яркие характеристики персонажей, динамичный сюжет и увлекательно разворачивающаяся цепь событий, где зрители ждут каждого сюжетного поворота с интересом и нетерпением. Емкая, остроумная и обаятельная музыка Прокофьева служит свидетельством того, насколько этот материал понравился композитору. Опера, получившая название «Обручение в монастыре», вышла веселой, поэтичной и театральной, отлично использовав богатый комический потенциал сюжета о нескольких романтических парах, которые после множества недоразумений и приключений наконец сходятся, и о хитрых манипуляторах, попадающих в собственные ловушки. Российский режиссер Дмитрий Черняков и маэстро Даниэль Баренбойм представляют на сцене Государственной оперы Унтер-ден-Линден свою версию этой легкой комической оперы Прокофьева. Режиссерское решение интерпретирует действие как собрание терапевтических сессий «Общества анонимных операголиков». За музыкальную часть отвечает Берлинская государственная капелла во главе с Даниэлем Баренбоймом и «ансамбль превосходных певцов, без исключения» (Financial Times), среди которых особенно выделяются Аида Гарифуллина, Богдан Волков и Штефан Рюгамер.

Страна Германия
Продолжительность 2 часа 59 минут
Год выпуска 2025
Режиссер
Дмитрий Черняков
В ролях
Аида Гарифуллина
Богдан Волков
Виолета Урмана
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Отсылки к «Ледниковому периоду» неслучайны: как безобидный мультфильм предсказывает будущую катастрофу в «Чужом»
Аниме «Темный демон» держит в напряжении, как тетива лука перед выстрелом: сколько серий уже вышло и когда ждать развязки?
«Костры рябин» уже горят: Леди Гага появится во 2 сезоне «Уэнсдей» 3 сентября и вот какую роль ей подобрали (фото)
Этот сериал НТВ бьет в России рейтинги популярности: обошел «Невского», «Молодежку» и «Вампиров средней полосы»
«Иногда нужно пройти через катарсис»: психолог объяснил, как сериалы лечат осеннюю хандру — и что смотреть, чтобы стало лучше
15 минут аплодисментов в Венеции, 90% свежести: в новом фильме «везде одинаковый» Скала прыгнул выше головы
Эта актриса снимается в каждом втором кассовом хите: зрители воротят носы, но даже не знают ее имени
Эту культовую криминальную драму Стивен Спилберг назвал лучшим фильмом в истории — свою актуальность картина сохранит еще долго
«Доширак» и доллары из будущего: лишь внимательные заметили эти ляпы в сериале «Аутсорс» — 90-е на экране, но не в деталях
«Сводила с ума все 2 сезона!»: эти премьеры от Netflix блогер Каграманов ждет больше всех — рейтинги 7.8+, а выйдут уже в сентябре
«И впрямь дешевка»: Лебедев назвал «отвратительным» культовый советский фильм — россияне поддержали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше