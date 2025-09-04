Меню
Постер фильма Симбиоз
1 постер Билеты от 770 ₽
Киноафиша Фильмы Симбиоз

Симбиоз

Symbiosis
Билеты от 770 ₽

О фильме

На фоне величественных Липарских островов разворачивается тихая, завораживающая история о хрупком союзе человека и природы. В центре повествования — биолог Моника Блази и её команда, посвятившие жизнь защите морских обитателей, в первую очередь морских черепах — символов долголетия и тайн моря. Их дни наполнены тишиной и ожиданием. «Симбиоз» раскрывает тонкую сеть взаимосвязей между жизнью на суше и в море, и показывает, как легко может быть нарушено это равновесие. Это медитативное красочное путешествие к глубинам природы, где гармония — это естественное дыхание мира.

Страна Италия
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2025
Бюджет €300 000
Производство DMCommunication
Другие названия
Symbiosis, Симбиоз
Режиссер
Emanuele Pisano
Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Каро 11 Октябрь
19:30 от 770 ₽
Кадры из фильма

«Симбиоз» в кинотеатрах

чт 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь
Александровский Сад
2D, SUB
19:30 от 770 ₽
