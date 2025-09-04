На фоне величественных Липарских островов разворачивается тихая, завораживающая история о хрупком союзе человека и природы. В центре повествования — биолог Моника Блази и её команда, посвятившие жизнь защите морских обитателей, в первую очередь морских черепах — символов долголетия и тайн моря. Их дни наполнены тишиной и ожиданием. «Симбиоз» раскрывает тонкую сеть взаимосвязей между жизнью на суше и в море, и показывает, как легко может быть нарушено это равновесие. Это медитативное красочное путешествие к глубинам природы, где гармония — это естественное дыхание мира.