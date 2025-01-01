Меню
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Киноафиша
Фильмы
На последнем дыхании
На последнем дыхании
Out of Breath
18+
Напомним о выходе в прокат
триллер
Страна
Нигерия
Продолжительность
2 часа 1 минута
Год выпуска
2024
Бюджет
$250 000
Производство
KAN Production, The Nollywood Factory
Другие названия
Out of Breath
Режиссер
Obi Emelonye
В ролях
Jide Kene Achufusi
Канайо О. Канайо
Echelon Mbadiwe
Chidi Mokeme
Chinenye Nnebe
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
9.4
Оцените
10
голосов
9.4
IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокате
