Документальный фильм рассказывает о невероятном и насыщенном событиями творческом пути фотографа и художника Ольги Мичи, а также о созданной ею арт-группе «ГрОМ». Ольга побывала в самых отдалённых уголках мира, постоянно испытывая себя на прочность: жила с африканскими племенами, искала затерянные в южноамериканских джунглях города, фотографировала белых акул и плавала в реке, кишащей крокодилами. Но в какой-то момент ей стало тесно в рамках репортажной фотографии, ей хотелось не просто отражать окружающий мир — ей хотелось создавать свой.