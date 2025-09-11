Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Постер фильма Художественная одиссея. Ольга Мичи
1 постер Билеты от 550 ₽
Киноафиша Фильмы Художественная одиссея. Ольга Мичи

Художественная одиссея. Ольга Мичи

16+
Билеты от 550 ₽

О фильме

Документальный фильм рассказывает о невероятном и насыщенном событиями творческом пути фотографа и художника Ольги Мичи, а также о созданной ею арт-группе «ГрОМ». Ольга побывала в самых отдалённых уголках мира, постоянно испытывая себя на прочность: жила с африканскими племенами, искала затерянные в южноамериканских джунглях города, фотографировала белых акул и плавала в реке, кишащей крокодилами. Но в какой-то момент ей стало тесно в рамках репортажной фотографии, ей хотелось не просто отражать окружающий мир — ей хотелось создавать свой.

Страна Россия
Продолжительность 27 минут
Год выпуска 2025
Режиссер
Владимир Сумасшедов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
19:00 от 550 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв

«Художественная одиссея. Ольга Мичи» в кинотеатрах

чт 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Художественная одиссея. Ольга Мичи»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D
19:00 от 550 ₽
Полное расписание и билеты
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Если детективы — то только эти: 3 сериала, которые смотрятся запоем (и рейтинги отличные)
Один курятник, две бухты и глыба, на которой не танцевала Варлей: где на самом деле снимали фильм «Спортлото-82»
Мальчик исчез, актёр погиб, мать идёт на край земли: 4 мощных детективных сериала из России, которые покажут совсем скоро
Понятно, откуда рейтинг 7.9 и выше: 4 российских сериала затягивают с первой минуты — в № 1 сыграл Семенов из «Невского»
«Мажор» одобряет: Прилучный назвал 16 любимых фильмов СССР — у № 1 непростая судьба и рейтинг 8.2
Досматриваете фильмы СССР до самых титров? Тогда для вас тест — угадайте 6 кинолент по последнему кадру
Тест пройдут только те, кто смотрел «Невский» минимум 2 раза: угадайте, из каких сезонов эти 5 кадров
«Гляди, над чем я угорала когда-то»: почему смотреть «Сумерки» и фанатеть по Эдварду снова в моде — объясняет кинокритик
«Я не продаюсь, чуваки»: «Терминатора 3» чуть не снял культовый Sci-Fi-режиссер — было $20 000 000 причин согласиться, но он отказал
Тоже рыдали над смертью Муфасы в «Короле Льве»? Сейчас будет еще больнее — встречайте жуткую фанатскую теорию
Активируем режим Шерлока: только знатоки вспомнят 5 детективов СССР по одному кадру (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше