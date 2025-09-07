Меню
Постер фильма Бабуля
1 постер Билеты от 660 ₽
Бабуля

Nansie 16+
Билеты от 660 ₽

О фильме

Сестры Аделаида и Люсинда росли, проводя много времени со своей бабушкой Энн, которую ласково называют бабуля. Сейчас, когда у бабули диагностировали деменцию, роли между внучками и бабушкой изменились. Бабуля рассказывает, что каждое утро ходит плавать на океан. Девушки знают, что это неправда, поскольку бабуля не умеет плавать. Но вместо того, чтобы возражать ей, они подыгрывают историям, которые создает ее деменция. В конце концов, они решают проверить, может ли этот вымысел в уме бабули стать реальностью.

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2025
Бюджет 50 000 AUD
Другие названия
Nansie, Бабуля
Режиссер
Anna Trichet-Laurier
В ролях
Adelaide Miller
Ann 'Nansie' Miller
Lucinda Miller
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Каро 11 Октябрь
17:30 от 660 ₽
Полное расписание и билеты
«Бабуля» в кинотеатрах

вс 7 ср 10
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D, SUB
17:30 от 660 ₽
Полное расписание и билеты
