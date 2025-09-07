Сестры Аделаида и Люсинда росли, проводя много времени со своей бабушкой Энн, которую ласково называют бабуля. Сейчас, когда у бабули диагностировали деменцию, роли между внучками и бабушкой изменились. Бабуля рассказывает, что каждое утро ходит плавать на океан. Девушки знают, что это неправда, поскольку бабуля не умеет плавать. Но вместо того, чтобы возражать ей, они подыгрывают историям, которые создает ее деменция. В конце концов, они решают проверить, может ли этот вымысел в уме бабули стать реальностью.