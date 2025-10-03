Меню
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Пойду
0
Не пойду
0
Киноафиша
Фильмы
The Neighbor
The Neighbor
Vecina
Напомним о выходе в прокат
комедия
Пойду
0
Не пойду
0
Страна
Румыния
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
3 октября 2025
Дата выхода
3 октября 2025
Румыния
Производство
Bravo Films
Другие названия
Vecina, The Neighbor
Режиссер
Eugene Buica
Кристиан Илишуан
В ролях
Mircea Popa
Constantin Bojog
Oana Zara
Bogdan Bob Radulescu
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
