Фильм 1999 года с рейтингом 86 % на Rotten Tomatoes был настолько жутким, что даже Кинг не смог его досмотреть: это редкость

Турки воротили нос от этих 3 сериалов — рейтинги были крайне низкими: зато в других странах их смотрят запоем

Ни муж, ни ребенок не остановили: Любовь Розенберг объяснила, зачем Рыжова в «Служебном романе» влезла в чужую семью

Не только Человек-Паук, но и мастер-джедай: Белла Рэмзи станет главной звездой новых «Звездных войн» — и речь не про «Мандалорца»

«Сила — в символе»: стилист объяснил, почему свитер Багрова из «Брата» до сих пор в моде — а ведь его купили за 35 рублей в секонд-хэнде

Актриса из «Игры престолов» дала совет молодому актерскому составу нового «Гарри Поттера» — им пора бы воспользоваться уже сейчас

Ребус для ценителей кино СССР: попробуйте угадать 5 фильмов, чьи названия спрятаны на картинках (тест)

Эту криминальную драму Стивен Кинг назвал пробирающей до костей — у сериала от Prime Video 94% положительных отзывов на Rotten Tomatoes

Беременна в 5? Эти российские актеры изображали родителей и детей, хотя сами были почти одного возраста — а зрители и не заметили

Мультфильм «Бэмби» видели почти все: но немногие знают, кто герой на самом деле — мальчик или девочка