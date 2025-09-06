Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует Билеты от 660 ₽
Киноафиша Фильмы Протокол Тукдама

Протокол Тукдама

18+
Билеты от 660 ₽

О фильме

«Протокол тукдама» — документальный фильм Игоря Янчёглова о совместной работе российских учёных и буддийских монахов, исследующих феномен «тукдама» — особого медитативного состояния, которое, по тибетской традиции, может сохраняться и после прекращения обычной жизнедеятельности тела. Съёмочная группа наблюдает за исследованиями в монастырях Индии и Непала, фиксируя как научные методы, так и глубокую духовную сторону практики. Картина пытается осознать, возможен ли истинный диалог науки и древней мудрости, и приблизиться к пониманию того, что мы называем природой сознания.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2025
Режиссер
Игорь Янчеглов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
19:00 от 660 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв

«Протокол Тукдама» в кинотеатрах

сб 6
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Протокол Тукдама»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D
19:00 от 660 ₽
Полное расписание и билеты
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
«Я не считаю, что ремейк — это что-то плохое и ущербное»: Крыжовников объяснил, зачем переснял фильм «Москва слезам не верит»
Красный и синий цвета вам о чем-нибудь говорят? Нолан спрятал в «Доводе» подсказку, без которой фильм невозможно понять
Турки воротили нос от этих 3 сериалов — рейтинги были крайне низкими: зато в других странах их смотрят запоем
Актриса из «Игры престолов» дала совет молодому актерскому составу нового «Гарри Поттера» — им пора бы воспользоваться уже сейчас
В СССР сняли фильм, унижающий целую нацию: признан реликвией в 99-м, но зрителям не покажут
Беременна в 5? Эти российские актеры изображали родителей и детей, хотя сами были почти одного возраста — а зрители и не заметили
В студии Ghibli дали ответ — почему родители свиньи, а Тихиро — нет: главная загадка «Унесенных призраками»
Эту криминальную драму Стивен Кинг назвал пробирающей до костей — у сериала от Prime Video 94% положительных отзывов на Rotten Tomatoes
Не только Человек-Паук, но и мастер-джедай: Белла Рэмзи станет главной звездой новых «Звездных войн» — и речь не про «Мандалорца»
Ребус для ценителей кино СССР: попробуйте угадать 5 фильмов, чьи названия спрятаны на картинках (тест)
Мультфильм «Бэмби» видели почти все: но немногие знают, кто герой на самом деле — мальчик или девочка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше