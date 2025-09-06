«Протокол тукдама» — документальный фильм Игоря Янчёглова о совместной работе российских учёных и буддийских монахов, исследующих феномен «тукдама» — особого медитативного состояния, которое, по тибетской традиции, может сохраняться и после прекращения обычной жизнедеятельности тела. Съёмочная группа наблюдает за исследованиями в монастырях Индии и Непала, фиксируя как научные методы, так и глубокую духовную сторону практики. Картина пытается осознать, возможен ли истинный диалог науки и древней мудрости, и приблизиться к пониманию того, что мы называем природой сознания.