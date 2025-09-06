Меню
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
Билли

Billy 18+
О фильме

Канадский режиссёр Лоранс Коте-Коллинс находит в тюрьме человека, напавшего на неё много лет назад. Билли страдает шизофренией; в период, когда болезнь оставалась недиагностированной и нелеченной, его худший приступ унёс жизни двух людей. Лоранс пишет ему письма, получает ответы, обменивается воспоминаниями и видеозаписями из прошлого. Их переписка превращается в исследование вины, боли и принятия, а вместе с тем — в попытку понять, что стоит за ярлыком «опасный» и где проходит граница между преступлением и болезнью. Фильм — откровенный портрет двух людей, которые по-разному пережили одну трагедию, но нашли в себе силы вести разговор, способный менять обоих.

Билли - trailer
Билли  trailer
Страна Канада
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2024
Другие названия
Billy
Режиссер
Лоуренс Коте-Коллинс
В ролях
Лоуренс Коте-Коллинс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Каро 11 Октябрь
20:00 от 660 ₽
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Билли - trailer
Билли Trailer
«Билли» в кинотеатрах

сб 6
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь
Смоленская
2D, SUB
20:00 от 660 ₽
