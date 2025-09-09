Меню
О фильме
Расписание
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Фильмы
О людях и китах
О людях и китах
16+
документальный
Страна
Россия
Продолжительность
1 час 11 минут
Год выпуска
2025
Режиссер
Владислав Гришин
Рейтинг фильма
0.0
0
голосов
Смотреть в кино
Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
20:00
Полное расписание и билеты
9 сентября
Все кинотеатры
«О людях и китах» в кинотеатрах
вт
9
Время сеанса
20:50
Сеанс начался
20:50
Можно купить билет
20:50
Низкая цена
20:50
Каро 11 Октябрь
Александровский Сад
2D
20:00
Полное расписание и билеты
