Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Божий пёс
1 постер
Пойду 0
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы Божий пёс

Божий пёс

Dieva suns
Напомним о выходе в прокат
Пойду 0
Не пойду 0
Страна Латвия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 17 октября 2025
Дата выхода
17 октября 2025 Латвия N16
Бюджет €720 000
Производство Tritone Studio, Lumiere Lab
Другие названия
Dieva suns, Dog of God, Ogar Boga
Режиссер
Lauris Abele
Raitis Abele
В ролях
Armands Bergis
Kristians Karelins
Agate Krista
Einars Repse
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

7.0
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Даже фанаты в шоке: вот сколько человек убил Декстер за все сезоны
А что, если бы Фродо отказался? ИИ выбрал единственного кандидата из Братства, кто реально смог бы уничтожить Кольцо в Роковой горе
От 82% до 91% «свежести» за 2 сезона : «Алиса в Пограничье» стал хитом Netflix, а 3 сезон обещает превзойти все предыдущие (новый трейлер)
Шрам и его «бригада»: «Муфаса: Король лев» так и не ответил на один из важнейших вопросов оригинального мульта
Черные чернушки в «Унесенных призраками» безумно милы, но их судьба — трагичнее не придумаешь: заметили их в другом аниме Миядзаки?
Людк, а Людк, schau, was getan wird: звезда «Любовь и голуби» сбежала в Германию к актеру-иностранцу, но счастья так и не нашла
Секреты и искушение, но без Прилучного: топ-5 сериалов в духе «Жизни по вызову» — посмотрите одну серию и пропадете на неделю
Вспоминайте эти слова Раневской, когда на душе плохо: помогут пережить любую депрессию
«Довод» — самый спорный и непонятный фильм Нолана: ИИ объяснил запутанный триллер так, чтобы его поняли даже пятиклашки
«С ног до головы как султанша»: 3 способа вписать эстетику «Великолепного века» в свой стиль — советует именитый дизайнер
25 000 000 000 рублей за 10 лет: Петров стал самым кассовым российским актером в истории — среди актрис титул «вырвала» звезда «Елок»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше