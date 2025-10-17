Меню
О мультфильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Пойду
0
Не пойду
0
Киноафиша
Фильмы
Божий пёс
Божий пёс
Dieva suns
Напомним о выходе в прокат
анимация
комедия
фэнтези
Пойду
0
Не пойду
0
Страна
Латвия
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2025
Премьера в мире
17 октября 2025
Дата выхода
17 октября 2025
Латвия
N16
Бюджет
€720 000
Производство
Tritone Studio, Lumiere Lab
Другие названия
Dieva suns, Dog of God, Ogar Boga
Режиссер
Lauris Abele
Raitis Abele
В ролях
Armands Bergis
Kristians Karelins
Agate Krista
Einars Repse
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма
7.0
Оцените
10
голосов
7
IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о мультфильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
