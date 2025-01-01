Меню
Постер фильма Karel, Me and You
1 постер
Киноафиша Фильмы Karel, Me and You

Karel, Me and You

Karel, já a ty 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Чехия
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2019
Другие названия
Karel, já a ty, Karel, Ben ve Sen, Karel, én és te, Karel, ja i ty, Karel, Me and You
Режиссер
Bohdan Karásek
В ролях
Еновефа Бокова
Bohdan Karásek
Miloslav König
Marie Svestková
Petra Nesvacilova
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
