О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Пойду
0
Не пойду
0
Косули
Косули
Srnky
комедия
Пойду
0
Не пойду
0
Страна
Чехия
Год выпуска
2025
Премьера в мире
27 марта 2025
Дата выхода
27 марта 2025
Чехия
Сборы в мире
$49 200
Другие названия
Srnky
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
