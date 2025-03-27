Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Косули
1 постер
Пойду 0
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы Косули

Косули

Srnky
Напомним о выходе в прокат
Пойду 0
Не пойду 0
Страна Чехия
Год выпуска 2025
Премьера в мире 27 марта 2025
Дата выхода
27 марта 2025 Чехия
Сборы в мире $49 200
Другие названия
Srnky

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Михалков назвал российские фильмы, которые стоит увидеть американцам: в списке нет ни «Сибирского цирюльника», ни «Утомленных солнцем»
Они обожали селедку, горячий борщ и баклажанную икру: «вкусный» тест по советским фильмам
От 82% до 91% «свежести» за 2 сезона : «Алиса в Пограничье» стал хитом Netflix, а 3 сезон обещает превзойти все предыдущие (новый трейлер)
«С ног до головы как султанша»: 3 способа вписать эстетику «Великолепного века» в свой стиль — советует именитый дизайнер
Вспоминайте эти слова Раневской, когда на душе плохо: помогут пережить любую депрессию
Будет ли 5-й сезон сериала «Папины дочки. Новые»: вопрос сложный, но есть и хорошая новость — дождитесь 30 октября
Людк, а Людк, schau, was getan wird: звезда «Любовь и голуби» сбежала в Германию к актеру-иностранцу, но счастья так и не нашла
Черные чернушки в «Унесенных призраками» безумно милы, но их судьба — трагичнее не придумаешь: заметили их в другом аниме Миядзаки?
Эти жутко смешные мемы оценят даже те, кто не смотрел «Машу и Медведя»: со всех смеялись в голос
«Довод» — самый спорный и непонятный фильм Нолана: ИИ объяснил запутанный триллер так, чтобы его поняли даже пятиклашки
Шрам и его «бригада»: «Муфаса: Король лев» так и не ответил на один из важнейших вопросов оригинального мульта
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше