Ловушка без выхода... и без вау-эффекта: «Куб» смешал временные петли из «Интерстеллара» и азарт выживания из «Игры в кальмара»

«Что ты, трактор, чтобы тебя испытывать?!» Только знатоки «Девчат» пройдут этот каверзный тест без единой ошибки

Amazon только приступает к кастингу, но фанаты уже нашли идеальных актеров в сериал «Четвертое крыло»: это фэнтези захватило мир

Временная петля, война и взросление: 1 из 100 зрителей понял финал «Ходячего замка» правильно

Снялся с Михалковым, смешил Высоцкого: в карьере Шона Коннера есть советский фильм — ради него приехал в Москву и закатил пьянку

Сижу я в неволе, в темнице сырой — не про османских наложниц: вот как описывала гарем из «Великолепного» английская путешественница

3 сезон получил невероятные 95% на RT: продолжению «Позолоченного века» придется исправить один «косяк», чтоб выбить заветную «сотку»

Любимый советский фильм Вуди Аллена — о войне, но не «Иди и смотри»: впечатлил настолько, что режиссер рвется приехать в Россию

ИИ решил выбрать лучшую экранизацию «Мастера и Маргариты» и... сломался: Кара, Бортко и Локшин нейронку разочаровали — ругает даже Безрукова

Финал нам только снится: «Одни из нас» не получится закончить на 3 сезоне — и фанатам игры причина явно не понравится