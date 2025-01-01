Сулейман все-таки пощадил близкого друга? Судьба реального Ибрагима из «Великолепного века» до сих пор вызывает вопросы

Над этим эпизодом плакали многие: момент, когда жизнь Кесем поделилась на до и после

О них мало кто слышал, и очень зря: 3 новейших детективных сериала 2025 года, которые смотрятся на одном дыхании

Снялся с Михалковым, смешил Высоцкого: в карьере Шона Коннера есть советский фильм — ради него приехал в Москву и закатил пьянку

«Фильм намного лучше и сложнее книги»: «Интердевочка» Тодоровского сделала невозможное — но автор оригинальной повести с этим не согласен

О жуткой концовке «Морозко» советские дети не догадывались: сейчас понятно, что счастливого конца Настенька не добилась

За такие проступки давно бы исчезла в Босфоре: Хюррем в «Великолепном веке» чудом все сходило с рук — и вот почему

Любимый советский фильм Вуди Аллена — о войне, но не «Иди и смотри»: впечатлил настолько, что режиссер рвется приехать в Россию

Временная петля, война и взросление: 1 из 100 зрителей понял финал «Ходячего замка» правильно

Люмос в подъезде, Репаро для айфона — 10 самых полезных заклинаний из «Гарри Поттера», которые облегчили бы взрослую жизнь