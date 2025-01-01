Меню
О фильме

1914 год. Получив большой военный заказ, администрация петербургского металлургического завода «Крутилов и сын» привлекает новых рабочих. Однако на заводе под влиянием мощного забастовочного движения бакинских нефтяников назревает забастовка. Инженер, сын хозяина завода, пытается подкупить бывшего крестьянина Петра и сделать его вожаком вновь прибывших рабочих. В этом инженеру активно помогает мастер. Петр принимает участие в покушении на активиста-рабочего Василия. В результате сложившихся обстоятельств герой вынужден доставить домой раненого большевика. Попав в среду бастующих рабочих, Петр вступает в их ряды и вовлекается в классовую борьбу.

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 1931
Производство Soyuzkino
Другие названия
Zlatye gory, Goldene Berge, Golden Mountains, Le Montagne Dorate, Montagnes d'or, Schastlivaya ulitsa, Slatyje gory, The Happy Street, Złote góry, Златые горы
Режиссер
Сергей Юткевич
В ролях
Борис Пославский
Yuri Korvin-Krukovsky
Иван Штраух
Борис Тенин
Борис Тенин
Николай Мичурин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
