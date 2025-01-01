1914 год. Получив большой военный заказ, администрация петербургского металлургического завода «Крутилов и сын» привлекает новых рабочих. Однако на заводе под влиянием мощного забастовочного движения бакинских нефтяников назревает забастовка. Инженер, сын хозяина завода, пытается подкупить бывшего крестьянина Петра и сделать его вожаком вновь прибывших рабочих. В этом инженеру активно помогает мастер. Петр принимает участие в покушении на активиста-рабочего Василия. В результате сложившихся обстоятельств герой вынужден доставить домой раненого большевика. Попав в среду бастующих рабочих, Петр вступает в их ряды и вовлекается в классовую борьбу.