Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Постер фильма Люди, боги и другие существа
1 постер Билеты от 660 ₽
Киноафиша Фильмы Люди, боги и другие существа

Люди, боги и другие существа

People, Gods and Other Creatures 18+
Билеты от 660 ₽

О фильме

Почему рай перестает быть раем? На самом южном краю Европы, на маленьком острове Гавдос, некоторые люди стремятся освободиться от ограничений западного общества. Но рай на Земле оказывается более труднодостижимый, чем мы думаем. Десять лет наблюдений, съёмки в труднодоступных уголках Средиземноморья, тонкая работа с камерой, которая умеет растворяться в пространстве и людях. Киноопыт, ставший частью жизни автора. Документальность здесь переплетается с метафорой, а кадры, словно страницы дневника, фиксируют дыхание острова.

Страна Греция / Германия / Франция
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2025
Производство Anemon Productions, Doppelplusultra, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Другие названия
People, Gods and Other Creatures, Άνθρωποι, θεοί και άλλα πλάσματα
Режиссер
Светлана Стрельникова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
20:00 от 660 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв

«Люди, боги и другие существа» в кинотеатрах

вс 7 чт 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Люди, боги и другие существа»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь
Александровский Сад
2D, SUB
20:00 от 660 ₽
Полное расписание и билеты
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Побег из зоопарка
Побег из зоопарка
2024, Германия, семейный
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
И в «Клоне», и в «Великолепном веке»: раскрыто, какую траву принимали Жади и наложницы Сулеймана, чтобы не забеременеть
Пионерка или пенсионерка? В Сети вычислили возраст Нади из «Любовь и голуби», а заодно место ее работы
О них мало кто слышал, и очень зря: 3 новейших детективных сериала 2025 года, которые смотрятся на одном дыхании
Любимый советский фильм Вуди Аллена — о войне, но не «Иди и смотри»: впечатлил настолько, что режиссер рвется приехать в Россию
Люмос в подъезде, Репаро для айфона — 10 самых полезных заклинаний из «Гарри Поттера», которые облегчили бы взрослую жизнь
Финал нам только снится: «Одни из нас» не получится закончить на 3 сезоне — и фанатам игры причина явно не понравится
Снялся с Михалковым, смешил Высоцкого: в карьере Шона Коннера есть советский фильм — ради него приехал в Москву и закатил пьянку
3 сезон получил невероятные 95% на RT: продолжению «Позолоченного века» придется исправить один «косяк», чтоб выбить заветную «сотку»
Сижу я в неволе, в темнице сырой — не про османских наложниц: вот как описывала гарем из «Великолепного» английская путешественница
«Фильм намного лучше и сложнее книги»: «Интердевочка» Тодоровского сделала невозможное — но автор оригинальной повести с этим не согласен
О жуткой концовке «Морозко» советские дети не догадывались: сейчас понятно, что счастливого конца Настенька не добилась
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше