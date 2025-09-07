Почему рай перестает быть раем? На самом южном краю Европы, на маленьком острове Гавдос, некоторые люди стремятся освободиться от ограничений западного общества. Но рай на Земле оказывается более труднодостижимый, чем мы думаем. Десять лет наблюдений, съёмки в труднодоступных уголках Средиземноморья, тонкая работа с камерой, которая умеет растворяться в пространстве и людях. Киноопыт, ставший частью жизни автора. Документальность здесь переплетается с метафорой, а кадры, словно страницы дневника, фиксируют дыхание острова.