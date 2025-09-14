Витторио Григоло и заснеженный Париж — на жаркой итальянской сцене. Магический ансамбль дивных оперных голосов (Витторио Григоло, Джулиана Григорян, Лука Микелетти, Элеонора Беллоччи и Александр Виноградов) теплым августовским вечером переносит нас в один из самых знаменитых рождественских вечеров в истории театра — в сочельник «Богемы». Сложно представить новую оригинальную постановку этой оперы, но ещё сложнее воссоздать камерное чердачное помещение на огромной сцене Арена ди Верона и передать холод парижской зимы в разгар итальянского лета. И эту миссию взяли на себя знаменитый телевизионщик, режиссер-дебютант Вероны Альфонсо Синьорини, и сценограф Хуан Гильермо Нова. Его декорации, явный оммаж великим постановкам Франко Дзеффирелли и Уго де Ана, верны эпохе, а сцена — словно оживающая картина: внутри прозрачной конструкции вспыхивает яркий Париж XIX века, изображенный в мельчайших деталях, с бытовыми сценами, вдохновленными дагерротипами и литературными произведениями той эпохи. В честь столетия со дня смерти Пуччини на Арена ди Верона возвращается прекрасный традиционный спектакль Альфонсо Синьорини, который тщательно следует сюжету и одновременно раскрывает обычно скрытые от глаз подробности жизни персонажей и парижских реалий, в которых они живут. Сценография Хуана Гильермо Нова дополняет параллельно развивающиеся сюжетные линии оперы — взгляд зрителя скользит от мансарды Рудольфа и его друзей к квартирке Мими и ее повседневной жизни. Во втором действии сцена превращается в тщательную реконструкцию мира XIX века, от исторических костюмов до индивидуальных деталей, создающих настоящую «живую картину».