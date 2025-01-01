Меню
A Hunt for Hedgehogs

Sünvadászat
Страна Венгрия
Год выпуска 2025
Сборы в мире $31 965
Производство CineSuper, Kino Alfa, Látókép-Production
Другие названия
Sünvadászat, A Hunt for Hedgehogs, Siilijahti, Sündvadászat, Vânătoarea de arici
Режиссер
Mihály Schwechtje
В ролях
Mari Dorottya
Juli Jakab
Чаба Полгар
Andrea Fullajtár
Beatrix Trill
Рейтинг фильма

6.5
6.5 IMDb
