Постер фильма Индийский фильм
1 постер
Киноафиша Фильмы Индийский фильм

Индийский фильм

Hindi Film (Ishq) 18+
Страна ОАЭ
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Бюджет 500 000 AED
Производство Ahmed Zain Films, Babylon Gate Films
Другие названия
Hindi Film (Ishq)
Режиссер
Ахмед Зайн
В ролях
Khalid Al Nuaimi
Omer Almeirasi
Uhood Alnuwais
Saqer Mohamed
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
