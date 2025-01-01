Славику 7 лет. И каждые 2-3 дня его семья каслает, то есть кочует по тундре. «Пока кочуем, мы живём», — говорят они. Но скоро на стойбище станет тише — младшие дети полетят учиться. До школы в посёлке ребят доставляют вертолётами. Их родители вспоминают, как страшно им было в школе первое время — слишком все непривычное. Сейчас малышей готовят к школьным занятиям, многие знают русский алфавит и счёт. Но педагогам всё равно приходится учить детей элементарным для нас вещам: например, спать на кроватях, а не на полу, как в чуме. Папа Славика закончил 9 классов. Мама училась в университете, но ушла за мужем в тундру. Детям они хотят иной судьбы — чтобы они получили образование, нашли хорошую работу. Хотя это и значит, что в тундру они не вернутся. Старики и взрослые ненцы уверены, что их поколения последние, кто ведёт традиционный образ жизни оленеводов.