О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Пряники для ее отца, моего прадеда, ее деда
Пряники для ее отца, моего прадеда, ее деда
Gingerbread for Her Dad
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Казахстан
Продолжительность
1 час 16 минут
Год выпуска
2024
Бюджет
€60 000
Производство
Uvent Production
Другие названия
Gingerbread for Her Dad
Режиссер
Алина Мустафина
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
