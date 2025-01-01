Меню
Постер фильма Пряники для ее отца, моего прадеда, ее деда
1 постер
Киноафиша Фильмы Пряники для ее отца, моего прадеда, ее деда

Пряники для ее отца, моего прадеда, ее деда

Gingerbread for Her Dad 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2024
Бюджет €60 000
Производство Uvent Production
Другие названия
Gingerbread for Her Dad
Режиссер
Алина Мустафина
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
