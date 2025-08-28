Меню
Сердце

Hridayapoorvam
О фильме

Сандип, 45-летний холостяк и недавно перенесший пересадку сердца, едет в Пуну на помолвку дочери своего донора. Но когда помолвка срывается, и он травмирует спину, ему приходится остановиться в доме семьи донора, некогда принадлежавшем предприимчивому полковнику. За эти недели Сандип сближается с женой, дочерью полковника, друзьями и даже с его собакой, которые испытывают неожиданную связь с ним… и с его сердцем. По мере того, как их чувства крепнут, Сандип влюбляется в дочь полковника, подвергая свои чувства и своё новое сердце серьёзному испытанию.

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 40 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 28 августа 2025
Дата выхода
28 августа 2025 ОАЭ 18TC
28 августа 2025 Чехия
Производство Aashirvad Cinemas
Другие названия
Hridayapoorvam
Режиссер
Sathyan Anthikad
В ролях
Моханлал
Малавика Моханан
Сиддик
Бабурадж
Sangeeth Prathap
Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
