Сандип, 45-летний холостяк и недавно перенесший пересадку сердца, едет в Пуну на помолвку дочери своего донора. Но когда помолвка срывается, и он травмирует спину, ему приходится остановиться в доме семьи донора, некогда принадлежавшем предприимчивому полковнику. За эти недели Сандип сближается с женой, дочерью полковника, друзьями и даже с его собакой, которые испытывают неожиданную связь с ним… и с его сердцем. По мере того, как их чувства крепнут, Сандип влюбляется в дочь полковника, подвергая свои чувства и своё новое сердце серьёзному испытанию.
|28 августа 2025
|ОАЭ
|18TC
|28 августа 2025
|Чехия