Агатай
Агатай

Агатай 16+
О фильме

Атай - весёлый ловкач и беззаботный аферист, который живёт одним днём. В один из таких дней устраивает шумную вечеринку на загородной даче, где пробует странную сигарету. Сделав пару затяжек, Атай отключается… а очнувшись, оказывается в 18- веке. Не успев прийти в себя, он становится свидетелем казни - и только чудом избегает участи оказаться следующим. Атай неожиданно влюбляется в местную красавицу Аймончок, мудрую и независимую девушку. Постепенно он начинает меняться, пытаясь выжить, понять людей и, возможно, впервые в жизни - сделать что-то не только ради себя. Попав в цепочку событий, которые могут закончиться войной между родами. Теперь ему предстоит важный выбор либо он выберет себя, или начнется война.

Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 28 августа 2025
Дата выхода
28 августа 2025 Кыргызстан 16+
Режиссер
Самат Эркинбеков
В ролях
Самат Эркинбеков
Арууке Абдыкалыкова
Рейтинг фильма

0.0
