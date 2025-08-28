Атай - весёлый ловкач и беззаботный аферист, который живёт одним днём. В один из таких дней устраивает шумную вечеринку на загородной даче, где пробует странную сигарету. Сделав пару затяжек, Атай отключается… а очнувшись, оказывается в 18- веке. Не успев прийти в себя, он становится свидетелем казни - и только чудом избегает участи оказаться следующим. Атай неожиданно влюбляется в местную красавицу Аймончок, мудрую и независимую девушку. Постепенно он начинает меняться, пытаясь выжить, понять людей и, возможно, впервые в жизни - сделать что-то не только ради себя. Попав в цепочку событий, которые могут закончиться войной между родами. Теперь ему предстоит важный выбор либо он выберет себя, или начнется война.