О фильме
Расписание
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
100 000 ударов
100 000 ударов
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
Россия
Режиссер
Дмитрий Хонин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
139 серий тянулись бесконечно? Не дошли до конца? Финал «Великолепного века» можно пересказать за 60 секунд
ИИ переписал «Морозко» для Netflix: сказка 1964 года превратилась в историю про соцсети — Настенька уходит в IT, Марфуша зависает в TikTok
Финал «Ухожу красиво» не оставит шанса отложить просмотр — обе серии покажут в один день, и дата уже объявлена
Грязь, мясорубка и Леви Аккерман: лучшая глава «Атаки Титанов» оказалась спин-оффом — места Эрену не нашлось
Нолан многое потеряет, если наплюет на оригинал: Зендея станет Афиной — но какие еще боги должны появиться в «Одиссее»
«Что ж она, Человек-паук?»: одна реплика в «Фишере-2» запустила спор между зрителями — и выявила главный ляп сезона
Начинал с мытья туалетов, стал звездой — и едва не потерял все в одночасье: Керем Бюрсин мог не вернуться в турдизи из-за беды
Для британцев «Джентльмены», что для русских «Елки»: раздражающих деталей в боевике Ричи оставил вагон и маленькую тележку
Тарантино назвал этот детектив «идеально выстроенным»: в драме об убийствах женщин оставили послание настоящему маньяку
«Вся прелесть в них»: зрители назвали 2 главные ошибки Жеглова в «Место встречи изменить нельзя» — они пошли фильму на пользу
Ужас в хрущевке: топ-5 российских хорроров, которые оценил бы даже сам Стивен Кинг
