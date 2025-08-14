Меню
Аят 4

Аят 4 16+
Али — миролюбивый, добросердечный и простой человек. Его мир — это семья, труд и честная жизнь. Но судьба готовит ему тяжёлое испытание: его младший брат Жапар неожиданно оказывается втянут в криминальный мир, и жизнь Али меняется до неузнаваемости. Теперь Али стоит перед трудным выбором — между братским долгом и законом, между голосом сердца и требованиями справедливости. «Аят 4» — глубокая психологическая драма о борьбе чести и любви, семьи и закона, света и тьмы.

Страна Кыргызстан
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 14 августа 2025
Дата выхода
28 августа 2025 Казахстан 16+
14 августа 2025 Кыргызстан 16+
Режиссер
Азамат Шаршенов
В ролях
Азамат Шаршенов
Фатима Шаршенова
Эрбол Русланов
Алина Асанова
Улан Омуралиев
