Али — миролюбивый, добросердечный и простой человек. Его мир — это семья, труд и честная жизнь. Но судьба готовит ему тяжёлое испытание: его младший брат Жапар неожиданно оказывается втянут в криминальный мир, и жизнь Али меняется до неузнаваемости. Теперь Али стоит перед трудным выбором — между братским долгом и законом, между голосом сердца и требованиями справедливости. «Аят 4» — глубокая психологическая драма о борьбе чести и любви, семьи и закона, света и тьмы.
|28 августа 2025
|Казахстан
|16+
|14 августа 2025
|Кыргызстан
|16+