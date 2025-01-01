Меню
Трёхногий Ли сотрясает врата ада
Трёхногий Ли сотрясает врата ада
Li san jiao wei zhen di yu men
18+
боевик
комедия
фэнтези
Страна
Южная Корея / Гонконг
Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
1977
Производство
Goldig Film Company
Другие названия
Li san jiao wei zhen di yu men, The Dragon Lives Again, Deadly Hands of Kung Fu, El dragón ataca, La résurrection du dragon, Lee sam geuk wai jan dei yuk moon, Lee's Third Foot Awing the Gates of Hell, O Dragão Volta a Atacar, 李三腳威震地獄門
Режиссер
Chi Lo
В ролях
Сю Лунг Леунг
Ie Lung Shen
Ching Tang
александр Гранд
Jenny
Рейтинг фильма
5.5
10
голосов
5.5
IMDb
Звезду «Места встречи» после выхода сериала отыскали реальные бандиты: московский авторитет передал артисту всего 5 слов (и черный ящик)
