События происходят не в России? Вот откуда в «Смешариках» появилась панда

«Первый отдел», конечно, хорош, но эти картины с Колесниковым — еще круче: и рейтинг у них выше

«Великолепный век» был только началом: 5 турецких исторических сериалов ничуть не хуже и даже лучше

Демон Ангела, но не Люцифер: что за странный персонаж появился в «Человеке-бензопиле»

Вилкой в глаз или выиграть раз? Что вас ждало бы в «Игре в кальмара» от Netflix — пройдите тест и попытайтесь не повторить судьбу Ки-Хуна

«Не было откровением»: Сухоруков пытается забыть «Брат 2» — роль, которой гордиться не получается, и вот почему

Где-то между 16 и 80: а вы знаете, сколько лет персонажам «Дандадана» — прямо не говорят, но догадаться можно

Почему Паттинсон в «Бэтмене» стал нелюдимым отшельником: можно больше не гадать — сценарист озвучил диагноз

Мир, в котором Брюс Уэйн проиграл: нас ждет самый необычный фильм про Бэтмена и Джокера — даже Нолан до такого не додумался

«Спустя 7 лет у меня рецидив рака мозга»: звезда «Полицейского с Рублевки» теряет зрение и слух — и очень хочет выжить