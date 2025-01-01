Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Подозреваемый

Подозреваемый

The Suspect 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В 1902 году в Лондоне несчастливый в браке Филипп Маршалл встречает юную Мэри Грей, безработную и подавленную. Они становятся хорошими друзьями (и только друзьями), но об их отношениях узнает жена Филиппа, которая грозит ему разоблачением и скандалом.
Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1944
Сборы в мире $110
Производство Universal Pictures
Другие названия
The Suspect, Le Suspect, Persecución, Unter Verdacht, A gyanúsított, De verdachte, Dúvida, El sospechoso, Eu Matei!, I foni tou aimatos, Misstänkt, Mistenkt, Når skæbnen rammer, Quinto: non ammazzare!, Schuld ohne Ende, Sinun ei pidä..., Sumnjiv, Wyrok sumienia, Подозреваемый, 容疑者
Режиссер
Роберт Сиодмак
В ролях
Чарльз Лотон
Элла Рейнес
Dean Harens
Стэнли Риджес
Хенри Дэниэлл
Хенри Дэниэлл
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
2025, Россия, комедия
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Затерянное место
Затерянное место
2024, США, ужасы, триллер
Всего одна сцена из «Властелина колец» подтверждает, что Леголас был лучшим бойцом: Арагорн по сравнению с ним просто слабак
Думали, что уже знаете фильм «Брат» наизусть? Этот тест вас точно удивит — даже набрать 3/6 сложно
Новый конкурент «Клюквенного щербета»: в Турции зрители ждут не дождутся выхода этого сериала – актерский состав шикарен
Мир, в котором Брюс Уэйн проиграл: нас ждет самый необычный фильм про Бэтмена и Джокера — даже Нолан до такого не додумался
Вилкой в глаз или выиграть раз? Что вас ждало бы в «Игре в кальмара» от Netflix — пройдите тест и попытайтесь не повторить судьбу Ки-Хуна
Демон Ангела, но не Люцифер: что за странный персонаж появился в «Человеке-бензопиле»
Лицо этой девушки видели 90% жителей Земли: что за богиня снялась в легендарной заставке Columbia Pictures
Теория, которая взрывает мозг: Арья умерла еще в 6 сезоне — фанаты «Игры престолов» нашли доказательства
Почему Паттинсон в «Бэтмене» стал нелюдимым отшельником: можно больше не гадать — сценарист озвучил диагноз
Победа не помогла покорить сердца зрителей: эти фильмы выиграли «Оскар», но были забыты почти сразу же
«Не было откровением»: Сухоруков пытается забыть «Брат 2» — роль, которой гордиться не получается, и вот почему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше