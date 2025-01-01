Меню
Где одного алиби мало

Где одного алиби мало

Kde alibi nestací 18+
В Праге участились случаи смерти от сердечных заболеваний. Больные обычно принимали швейцарское лекарство с этикетками "кордофелин". На самом деле в тюбиках был витамин "В", который сам по себе вреда не приносил, но, рассчитывая на действие "кордофелина", больные переставали лечиться. Следователи Тума и Либал, проведя тщательное расследование, установили распространителей "лже-кордофелина", а через них разоблачили и арестовали самого преступника. Им оказался племянник директора склада медикаментов, которому нужны были деньги для побега за границу.
Страна Чехословакия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1961
Производство Filmové studio Barrandov
Другие названия
Kde alibi nestací, A hamis alibi, Alibi nie wystarcza, Wo das Alibi nicht genügt, Где одного алиби мало
Режиссер
Владимир Чех
В ролях
Karel Höger
Джозеф Бек
Олдрич Новы
Bohumil Smída
Bohus Záhorský
Все актеры и съемочная группа

6.3
6.3 IMDb
