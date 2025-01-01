В Праге участились случаи смерти от сердечных заболеваний. Больные обычно принимали швейцарское лекарство с этикетками "кордофелин". На самом деле в тюбиках был витамин "В", который сам по себе вреда не приносил, но, рассчитывая на действие "кордофелина", больные переставали лечиться. Следователи Тума и Либал, проведя тщательное расследование, установили распространителей "лже-кордофелина", а через них разоблачили и арестовали самого преступника. Им оказался племянник директора склада медикаментов, которому нужны были деньги для побега за границу.
СтранаЧехословакия
Продолжительность1 час 33 минуты
Год выпуска1961
ПроизводствоFilmové studio Barrandov
Другие названия
Kde alibi nestací, A hamis alibi, Alibi nie wystarcza, Wo das Alibi nicht genügt, Где одного алиби мало