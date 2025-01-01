Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Bałtyk

Bałtyk

Bałtyk
Напомним о выходе в прокат
Страна Польша
Продолжительность 1 час 6 минут
Год выпуска 2025
Режиссер
Iga Lis
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Затерянное место
Затерянное место
2024, США, ужасы, триллер
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
В сериале «11.22.63» почти не упоминается, а в книге — это знаки: кто такой Джимла у Стивена Кинга
Любите квесты, но боитесь идти? Этот фильм 2025 года от Netflix с головой погрузит вас в удушающую атмосферу безысходности
Когда выйдет 2 сезон «Уэнсдей»? Четыре серии Netflix уже выпустил, но где остальные — рассказываем
Славянский «Киберслав» поставили в один ряд с «Ковбой Бибоп» и «Эрго Прокси»: по уровню хайпа приблизился к «Поднятию уровня»
Реальная кукла, которая стала звездой кино: все фильмы про Аннабель — смотреть только в таком порядке
Помните его только по «Сыну полка» и «Мастеру и Маргарите»? Иван Краско был частью «Властелина колец»
Современный Робинзон с мячиком вместо Пятницы: был ли реальный прототип у героя фильма «Изгой»
У одного фиолетовая кожа, у другого волосы: на какого Таноса вы больше похожи — из «Мстителей» или «Игры в кальмара» (тест)
Мастерство пера: свежие фильмы, снятые по практически идеальным сценариям и не зря ставшие хитами
«Рафинированная достаточно»: в 2023-м и 2024-м Михалков выделил всего две ленты — одну помог снять, в другой играла дочь
«Почему я раньше не видел»: советский мультик для взрослых Тарантино признал шедевром
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше