Постер фильма Необыкновенное дело дядюшки Гарри
Необыкновенное дело дядюшки Гарри

Необыкновенное дело дядюшки Гарри

The Strange Affair of Uncle Harry 18+
О фильме

Гарри Квинси, главный дизайнер фабрики одежды из небольшого городка, живет с эгоистичными сестрами — гламурной и мнительной Летти и ворчливой вдовой Хестер. Его отношения с новой коллегой Деборой Браун возможно ждет счастливый финал, но им мешает растущее противостояние одной из сестер. Станет ли Гарри прибегать к отчаянным мерам?
Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1945
Бюджет $886 100
Производство Charles K. Feldman Group
Другие названия
The Strange Affair of Uncle Harry, Amor que mata, Onkel Harrys seltsame Affäre, Uncle Harry, Caprichos do Destino, Guilty of Murder?, Io ho ucciso!, Jos ajatukset voisivat tappaa, L'oncle Harry, La fine della famiglia Quincy, Neobčni posao ujka Harija, Om tankar kunde döda, Pesadilla, Spændetrøjen, Veneno que Liberta, Zero Murder Case, Необыкновенное дело дядюшки Гарри, 스트레인지 어페어 오브 엉클 해리
Режиссер
Роберт Сиодмак
В ролях
Джордж Сандерс
Джеральдин Фицджералд
Элла Рейнес
Сара Оллгуд
Moyna MacGill
Рейтинг фильма

6.8
10 голосов
6.8 IMDb
