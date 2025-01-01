Гарри Квинси, главный дизайнер фабрики одежды из небольшого городка, живет с эгоистичными сестрами — гламурной и мнительной Летти и ворчливой вдовой Хестер. Его отношения с новой коллегой Деборой Браун возможно ждет счастливый финал, но им мешает растущее противостояние одной из сестер. Станет ли Гарри прибегать к отчаянным мерам?
СтранаСША
Продолжительность1 час 20 минут
Год выпуска1945
Бюджет$886 100
ПроизводствоCharles K. Feldman Group
Другие названия
The Strange Affair of Uncle Harry, Amor que mata, Onkel Harrys seltsame Affäre, Uncle Harry, Caprichos do Destino, Guilty of Murder?, Io ho ucciso!, Jos ajatukset voisivat tappaa, L'oncle Harry, La fine della famiglia Quincy, Neobčni posao ujka Harija, Om tankar kunde döda, Pesadilla, Spændetrøjen, Veneno que Liberta, Zero Murder Case, Необыкновенное дело дядюшки Гарри, 스트레인지 어페어 오브 엉클 해리