Сунил, торговец уличной едой, сожалеет, что у него нет сына, хотя он воспитывает четырёх дочерей. После аварии на скутере его дочери занимают его палатку и делают её популярным местом в округе. Но из-за недоразумения трое из них оказываются в тюрьме, а вскоре после этого старшая умирает в доме родственников мужа. Сломленный, Сунил исчезает вместе с дочерьми. Все считают их погибшими. Пять лет спустя Сунил возвращается — его дочери живы и процветают: одна — офицер ИПИ, другая — судья, а третья — известный шеф-повар. Его сожаление улетучилось; его дочери оказались сильнее и мудрее любого сына.