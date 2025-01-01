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Постер фильма Kuriyan Jawan Baapu Preshaan 2
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Kuriyan Jawan Baapu Preshaan 2

Kuriyan Jawan Baapu Preshaan 2
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Сунил, торговец уличной едой, сожалеет, что у него нет сына, хотя он воспитывает четырёх дочерей. После аварии на скутере его дочери занимают его палатку и делают её популярным местом в округе. Но из-за недоразумения трое из них оказываются в тюрьме, а вскоре после этого старшая умирает в доме родственников мужа. Сломленный, Сунил исчезает вместе с дочерьми. Все считают их погибшими. Пять лет спустя Сунил возвращается — его дочери живы и процветают: одна — офицер ИПИ, другая — судья, а третья — известный шеф-повар. Его сожаление улетучилось; его дочери оказались сильнее и мудрее любого сына.

Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Производство Ranjiv Singla Productions
Другие названия
Kuriyan Jawan Baapu Preshaan 2
Режиссер
Avtar Singh
В ролях
Гунвин Манчанда
Raj Dhaliwal
Karamjit Anmol
Маннат Шарма
Авнур
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