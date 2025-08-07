Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О фильме
Расписание
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
Пойду
0
Не пойду
0
Киноафиша
Фильмы
Su from So
Su from So
Su from So
Напомним о выходе в прокат
комедия
ужасы
Пойду
0
Не пойду
0
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 17 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
7 августа 2025
Дата выхода
7 августа 2025
ОАЭ
18TC
Бюджет
30 000 000 INR
Производство
Lighter Buddha Films
Другие названия
Su from So
Режиссер
J.P. Tuminadu
В ролях
Shanil Guru
Радж Б. Шетти
J.P. Tuminadu
Prakash Thuminad
Deepak Rai Panaje
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
9.1
Оцените
10
голосов
9
IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Отзывы
2025, Россия, комедия
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Рыжая Соня
Отзывы
2025, США, фэнтези, боевик
Гончарова отправилась в Петербург, чтобы спасти Пушкина, а дальше что? Узнаем во втором сезоне сериала «Натали и Александр»
Почему Денджи съел Макиму в «Человеке-бензопиле»? Автор манги все объяснил, и от этого как-то не по себе
Красного Призрака показали в тизере «Фантастической четверки», а вот в фильме его так и не было: разбираемся, в чем дело
Копировали Скотт и Кэмерон, а завязка напоминает «Интерстеллар»: эта советская фантастика была так хороша, что американцы выдавали ее за свою
Сапожник не без сапог: гибель Джона Крамера в «Пиле» самая ироничная во всей франшизе — ни одна из его жертв подобного так и не дождалась
Гнилая свиная голова: зачем Крамеру такая маска — история самого жуткого символа «Пилы»
Росомаху вырезали из «Фантастической четверки» в последний момент: сам Рид Ричардс умолял о камео Джекмана, но режиссер «забил» на просьбу
Лишь один болливудский фильм установил рекорд, который не покорился даже «Властелину колец»: круче трилогии Джексона ровно в 15 раз
И вот этот милый дедушка — наследник султана? Потомку Сулеймана и Хюррем уже 93 года — вырастил 9 внуков и лично знаком с президентом (фото)
При всех послали на три веселых: Мэдсен спас Тарантино от увольнения на съемках «Бешеных псов» — режиссер признался лишь после смерти коллеги
«Тушите свет»: Устюгов считает, что его Шилов мертв, но сцена из финала «Ментовских войн» породила десятки теорий
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667