Война миров
Награды и номинации фильма Война миров
Награды и номинации фильма Война миров 2025
Золотая малина 2026
Худший фильм
Номинант
Худший режиссер
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худший сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Комментируй это
Отзывы
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Папа может
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Отзывы
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
