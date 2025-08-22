Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О фильме
Расписание
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
Пойду
0
Не пойду
0
Киноафиша
Фильмы
Лилли живёт одна
Лилли живёт одна
Lilly Lives Alone
Напомним о выходе в прокат
ужасы
Пойду
0
Не пойду
0
Страна
США
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
22 августа 2025
Премьера в мире
22 августа 2025
Производство
Lilly Film
Другие названия
Lilly Lives Alone
Режиссер
Martin Melnick
В ролях
Джеффри Комбс
Эрин Вэй
Кент Шокнек
Ryan Jonze
Karla Mason
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Рыжая Соня
Отзывы
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Что прятал за своим огромным тюрбаном Сулейман? В «Великолепном веке» этот секрет просто скрыли
Нравится «Полицейский с Рублевки?» Тогда включите этот сериал — Бурунов тут прекрасен, а смеяться начнёте с первой минуты
Не только «Шрек» и «Как приручить дракона»: вот напрасно забытые мультфильмы DreamWorks с высоким рейтингом
Сколько серий в аниме «Лето, когда умер Хикару»: и почему они выходят раз в неделю, если это Netflix
Слабый пол? Это про гнилой паркет: Сью Сторм самая сильная в «Фантастической четверке» — все благодаря второй силе
«Ментовским войнам» — 20 лет: как сложилась жизнь Шилова, Джексона и других звезд в погонах
«Дьявол носит…Zara»: фанаты в ужасе от образа Миранды в легендарном сиквеле — стилист объяснил, что с ним не так (фото)
Лучшее время, которое мы не ценили: фильмы 2019 года, которые уже сейчас считаются культовой классикой
Хорошо, что дети этого не увидели: у «Короля Льва» была альтернативная концовка — и она была куда более зловещей
Поменяйте ему памперс, или он за себя не отвечает: Франклин Ричардс в MCU так силен, что может убить и оживить Галактуса — и не только
«Учишься балету, Поттер?» — а ведь Малфой действительно хотел сблизиться с Гарри: и причина не так уж однозначна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667