Хизер отправляется в путешествие по Европе с подругами перед началом новой жизни. Всё меняется, когда она встречает загадочного Джека — их мгновенная связь перерастает в романтическое приключение. Но по мере того как чувства крепнут, секреты, выборы и скрытые истины подвергают их отношения испытаниям.
СтранаСША / Испания / Португалия
Продолжительность1 час 36 минут
Год выпуска2025
Премьера онлайн20 августа 2025
Премьера в мире20 августа 2025
ПроизводствоAmazon MGM Studios, Nostromo Pictures, Temple Hill Entertainment
Другие названия
The Map That Leads to You, El mapa que me lleva a ti, La mappa che mi porta a te, O Mapa Que Me Leva Até Você, Карта, которая ведёт к тебе