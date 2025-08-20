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Карта, которая ведёт к тебе

The Map That Leads to You
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О фильме

Хизер отправляется в путешествие по Европе с подругами перед началом новой жизни. Всё меняется, когда она встречает загадочного Джека — их мгновенная связь перерастает в романтическое приключение. Но по мере того как чувства крепнут, секреты, выборы и скрытые истины подвергают их отношения испытаниям.
Страна США / Испания / Португалия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 20 августа 2025
Премьера в мире 20 августа 2025
Производство Amazon MGM Studios, Nostromo Pictures, Temple Hill Entertainment
Другие названия
The Map That Leads to You, El mapa que me lleva a ti, La mappa che mi porta a te, O Mapa Que Me Leva Até Você, Карта, которая ведёт к тебе
Режиссер
Лассе Халльстрем
Лассе Халльстрем
В ролях
Мэдлин Клайн
Мэдлин Клайн
Джош Лукас
Джош Лукас
Кей Джей Апа
Кей Джей Апа
София Уайли
София Уайли
Мэдисон Томпсон
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