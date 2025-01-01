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Постер фильма Мышеловка: Добро пожаловать во вселенную Микки
1 постер
Киноафиша Фильмы Мышеловка: Добро пожаловать во вселенную Микки

Мышеловка: Добро пожаловать во вселенную Микки

The Mouse Trap: Welcome to The Mickeyverse
Напомним о выходе в прокат
Страна Канада
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2026
Бюджет $800 000
Производство MM Trap
Другие названия
The Mouse Trap: Welcome to The Mickeyverse, The Mouse Trap: Bem-vindos ao Mickeyverso, Мышеловка: Добро пожаловать во вселенную Микки
Режиссер
Jamie Bailey
В ролях
Саймон Филлипс
Бри Бурк
Все актеры и съемочная группа

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