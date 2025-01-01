Дом для «Крика». Как большие перемены начинаются с маленьких команд и смелых идейФильм рассказывает о 12-ти годах строительства нового музея Мунка в Осло – амбициозного проекта небольшой испанской студии estudioHerreros. Повествование задаёт простые, но важные вопросы: каким должен быть музей будущего? Как архитектура влияет на городскую жизнь? «Крик» Мунка эхом отзывается в стекле музея, а Осло становится не декорацией, а соавтором – городом, который, как и Мунк, балансирует между прошлым и будущим. Всё это складывается в умное и живое кино о том, как искусство продолжает влиять на нас, даже спустя десятилетия.