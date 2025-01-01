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Киноафиша Фильмы Больше чем музей

Больше чем музей

More than a museum 18+
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О фильме

Дом для «Крика». Как большие перемены начинаются с маленьких команд и смелых идейФильм рассказывает о 12-ти годах строительства нового музея Мунка в Осло – амбициозного проекта небольшой испанской студии estudioHerreros. Повествование задаёт простые, но важные вопросы: каким должен быть музей будущего? Как архитектура влияет на городскую жизнь? «Крик» Мунка эхом отзывается в стекле музея, а Осло становится не декорацией, а соавтором – городом, который, как и Мунк, балансирует между прошлым и будущим. Всё это складывается в умное и живое кино о том, как искусство продолжает влиять на нас, даже спустя десятилетия.

Страна Испания / Норвегия
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2024
Производство Monseiur Alain
Другие названия
More than a museum, Más que un museo
Режиссер
Morrosko Vila-San-Juan
В ролях
Kari Brandtzæg
Tracey Emin
Einar Hagem
Juan Herreros
Sverre Jervell
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
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