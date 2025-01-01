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Постер фильма Подозрение Софии
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Киноафиша Фильмы Подозрение Софии

Подозрение Софии

La sospecha de Sofía
Напомним о выходе в прокат
Страна Испания
Год выпуска 2025
Производство José Frade Producciones Cinematográficas
Другие названия
La sospecha de Sofía
Режиссер
Иманоль Урибе
В ролях
Ирина Браво
Аура Гарридо
Аура Гарридо
Алекс Гонсалес
Алекс Гонсалес
Яиса Гимаре
Daniel Kovacs
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